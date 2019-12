I bagagli degli altri

Leggi la notizia su internazionale

(Di giovedì 26 dicembre 2019) A Scottsboro, in Alabama, c’è un immenso negozio che vende oggetti smarriti non reclamati dai proprietari. È un’attrazione turistica. E un posto per capire il senso delle cose. Dall’archivio di Internazionale. Leggi

