Bimbo vince per sbaglio una gara e consegna la medaglia al secondo classificato | va in

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Ha vinto, per, un torneo di karatè. Quando i genitori si sono accorti dell’errore nel calcolo dei punteggi, è stato lui stesso a togliersi lad’oro dal collo e arla al. Parliamo di Giorgio Torrisi, piccolo atleta di soli 10 anni Piccolo atleta, grande cuore e grande senso della correttezza … L'articoloperunalaal: va in scena la correttezza sportiva NewNotizie.it.

Roberta67225038 : RT @ritadallachiesa: Grande vittoria dei valori e dell’onestà’. Catania, bimbo vince medaglia d'oro per errore e la consegna alla seconda… - scuroscuroscuro : Catania, bimbo vince medaglia d'oro per errore e la consegna alla seconda - Venere781 : RT @ritadallachiesa: Grande vittoria dei valori e dell’onestà’. Catania, bimbo vince medaglia d'oro per errore e la consegna alla seconda… -