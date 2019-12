Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 24 dicembre 2019)(n.2 del mondo del) si prepara a unastagione da protagonista. Dopo essere stato scalzato dallo spagnolo Rafaelal vertice della classifica mondiale, il serbo si prepara all’inizio del 2020, mettendo nel mirino gli Australian Open, primo Slam dell’anno (20 gennaio-2 febbraio). A Melbourne, Nole spera di replicare il riscontro del 2019, quando si impose in finale proprio contro, portando a sette i suoi centri in terra australiana. Non è un mistero che il Major oceanico sia uno dei tornei preferiti delta nativo di Belgrado. Tuttaviaè convinto che la cosiddetta “Next Gen” sia sempre più vicina alla top-3 (e Roger Federer). L’ascesa del russo Daniil Medvedev e soprattutto il successo del greco Stefanos Tsitsipas nelle ATP Finals potrebbero lasciar presagire questo cambio di rotta: ...

WeAreTennisITA : A luglio, Federer è a un solo punto dalla più grande impresa della sua carriera, vincere Wimbledon a quasi 38 anni… - OA_Sport : Tennis, Novak Djokovic: “La nuova generazione si sta avvicinando e prima o poi io, Nadal e Federer usciremo di scen… - TennisWorldit : Dennis Novak: 'Pensavo che Thiem fosse arrogante prima di conoscerlo' -