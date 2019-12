Spari a Grosseto, un morto e un ferito

Un uomo di 40 anni èin ospedale a Siena, dove era stato portato per una ferita da arma da fuoco. La sparatoria in strada, la notte scorsa a: un uomo ha sparato contro un colombiano e un senegalese, per poi fuggire. Il cittadino colombiano è stato colpito alla testa ed èin ospedale, mentre il senegalese, raggiunto al torace, è ricoverato in gravi condizioni a. Ricercato l'assalitore, anche lui di nazionalità straniera.(Di martedì 24 dicembre 2019)