Santa Messa di Natale in Vaticano | stasera su Rai 1 da San Pietro con Papa Francesco

(Di martedì 24 dicembre 2019)diincelebra da SanQuesta sera, 24 dicembre, come da tradizione, Rai 1 trasmette in diretta e in prima serata ladipresieduta dadalla Basilica di San. La celebrazione, trasin mondovisione, partirà sulla rete ammiraglia del servizio pubblico a partire dalle 21.25. Il Santo Padre, dopo la processione d’ingresso, svelerà e bacerà la statua di Gesù Bambino, posta davanti all’altare. Si tratta dellapiù importante tra quelle presiedute dadurante queste festività natalizie. Durante la funzione, come prevede il rito, verranno lette le preghiere dei fedeli in diverse lingue. Quest’anno quelle scelte sono arabo, francese, cinese portoghese e swahili. Il, al termine della, porterà in processione la statua di Gesù Bambino fino al presepe della Basilica ...

