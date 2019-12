Regina Elisabetta | Meghan Markle e Harry eliminati dal video di auguri

Leggi la notizia su dilei

(Di martedì 24 dicembre 2019) Laeliminadaldidi Natale, punendo nel modo peggiore il nipote e la consorte, fuggiti in Canada. Come ogni anno la Sovrana ha tenuto un discorso rivolto a tutti i sudditi seduta alla scrivania del suo studio a Buckingham Palace. L’ultimo anno non è stato affatto semplice per la monarchia britannica.ha dovuto fare i conti con il caos politico causato dalla Brexit, lo stato di salute precario del marito Filippo e lo scandalo che ha travolto il figlio Andrea. A rendere ancora più complicata la situazione le voci di una crisi fra William e Kate Middleton, ma soprattutto la ribellione di. L’ex star di Suits, quest’anno più che mai, ha dimostrato di non avere nessuna intenzione di piegarsi alle regole di corte. Nel corso del tour in Africa, lasi è lasciata andare alle lacrime, ...

Corriere : Gli auguri della Regina, dopo un anno «accidentato» (e nelle foto non ci sono Harry e Meghan) - euronewsit : 'Far uscire il Regno Unito dall'Unione europea il 31 gennaio è una priorità del mio governo', dice Elisabetta II. L… - bruadarach__ : RT @radio_zek: Il #24dicembre 2013 la Regina Elisabetta firma la grazia postuma per #AlanTuring, genio matematico condannato dalla legge in… -