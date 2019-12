Ragazze investite a Roma | la madre di Gaia | “Aiutateci a trovare il suo cellulare e le

(Di martedì 24 dicembre 2019) Incidente”Non troviamo ile le chiavi di casa di, aiutateci” “Chiunque abbia ritrovato ildi mia figlialo consegni alle forze dell’ordine”. Sono le parole della mamma diVon Freymann, una delle due 16ennie uccise ain corso Francia nella notte tra sabato 21 e domenica 22 dicembre. Coinvolto nell’incidente c’è Pietro Genovese, figlio del regista Paolo, che si trovava alla guida dell’auto. Ladi, che si è presentata sul luogo del dramma, ha spiegato: “È un iPhone 8 con la cover rossa.quella sera non aveva la borsa ma aveva tutto in tasca. Chiunque ritrovi effetti personali delle, per favore li riconsegni”. Leggi anche:e Camilla,e uccise a: la ricostruzione dell’incidente “Distrutta per le, ma è stata ...

Leggi la notizia su tpi

virginiaraggi : Profondo dolore per la tragica morte di due ragazze, investite questa notte in Corso Francia. Roma si stringe alle… - SkyTG24 : 'Chi ha le sue chiavi o il cellulare ci contatti' L'appello della mamma di Gaia, una delle due ragazze morte dopo e… - Agenzia_Ansa : Tragedia a #Roma, dove due ragazze di soli 16 anni sono state investite e uccise vicino a Ponte Milvio, cuore della… -