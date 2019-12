Gesù non è nato il 25 dicembre e non è nato nell’anno zero | ecco la ricostruzione di

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di martedì 24 dicembre 2019)non ènella notte tra il 24 e il 25e non ènell’anno, e fin qui si tratta ormai di un fatto risaputo, anche se sconosciuto ancora a molti. Proviamo insieme a ricostruire la data della sua nascita, sebbene ci siano numerosi dubbi considerando gli errori di calcolo fatti dagli storici secoli fa. Partiamo da qualche descrizione degli eventi che troviamo nei Vangeli, fonte principale da cui attingere informazioni in merito alla vicenda e alla storia che verte intorno alla nascita del bimbo di Nazareth. Come racconta Luca, ad alcuni pastori comparvero degli angeli che annunciarono loro la nascita del Salvatore. I pastori dissero: “Dobbiamo assolutamente andare a Betlemme a vedere quello che è accaduto e che Geova ci ha fatto sapere” (Luca 2:15). Partirono immediatamente e trovano il bambino appena, il piccolo, proprio nel luogo che era ...

