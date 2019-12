Confcooperative | “Spesa da 4 | 7 mln per i cenoni di Natale e Capodanno”

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di martedì 24 dicembre 2019) Questo aumento delle tredicesime non spingerà i consumi e non solo per lo 0,5% di inflazione. All’Italia del rancore è subentrata l’Italia della paura e dell’incertezza che ha meno speranza per il futuro visto l’aumento della povertà e dell’instabilità politica. È quanto emerge da un’indagine condotta dal Centro Studi di. Non è un caso che una fetta importante della tredicesima sarà destinata al risparmio (9,1 miliardi rispetto agli 8,8 dello scorso anno). In generale avremo una polarizzazione dei consumi tra l’Italia che può sostenere delle spese anche effimere e di lusso e chi deve fare i conti con le difficoltà quotidiane tra tasse e spese correnti. Prevarrà l’egoismo con gli italiani più portati a spendere per sè che per gli altri. Nel carrello degli italiani troveremo dunque: viaggi, benessere, raffinatezze sulla ...

