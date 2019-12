Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Michel Houellebecq - con la sua solita prosa tagliente - è giunto ad affermare che “probabilmente, una volta dissipate le nebbie delle avanguardie molli, il XX secolo rimarrà l’epoca d’oro della letteratura epica e fantastica. Ha già permesso l’emergere di Howard, Lovecraft e Tolkien. Tre universi radicalmente differenti. Tre colonne di una letteratura del sogno tanto disprezzata dalla critica quanto osannata dal pubblico”.A questi creatori di universi andrebbe certamente aggiunto lo scrittore britannicoche lo scorso 18 dicembre ha tagliato il traguardo degli 80 anni. Tutte le storie difanno parte di un superciclo: The Tale of the Eternal Champion.Infatti tutti i protagonisti delle vicende narrate dell’autore inglese non sono altro che diverse incarnazioni, palingenesi dello stesso spirito - quello ...

HuffPostItalia : Torna Elric di Michael Moorcock, il racconto del Campione Eterno -