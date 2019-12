Ritrovata,padre indagato a piede libero

Fermato, rilasciato edper sottrazione internazionale di minore Maher Balle, 42 anni, l'uomo di origini siriane che venerdì scorso ha prelevato la figlia di 11 anni fuori dalla scuola portandola in Danimarca e sottraendola alla madre, con cui è in corso una separazione conflittuale. Balle risponde dello stesso reato anche nel procedimento aperto per il precedente rapimento della piccola nel 2016, a Milano. Processo sospeso con la messa alla prova dell'uomo a condizione che la piccola rimanesse in Italia.(Di lunedì 23 dicembre 2019)