Piccolo | nessuna visione su lungo periodo da Raggi

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Roma – “Nell’ultimo bilancio utile dell’eraancora una volta assistiamo alla totale assenza didella citta’. Mancanza di idee che si riscontra nelle mancanza di elementi caratterizzanti la citta’: ne’ un progetto per i 150anni della Capitale, ne’ un cenno di progetto per il Giubileo del 2025. Tra gli ordini del giorno che ho presentato, due si riferivano ad opere essenziali per la mobilita’. Uno, approvato, che chiedeva la cantierizzazione immediata del tram TVA (Termini, Vaticano, Aurelia) e sul quale vigileremo affinche’ sia portato a termine nel piu’ breve tempo possibile.” “Il secondo, bocciato, chiedeva al Sindaco pro-tempore di essere commissario per la MetroC, opera strategica messa a rischio dalla sconsideratezza di questa Giunta e salva per ora grazie all’intervento della Ministra ...

