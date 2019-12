Garanzini: la Supercoppa dice che per lo scudetto la Juve se la gioca anche con la Lazio (Di lunedì 23 dicembre 2019) La Supercoppa l’ha vinta la Lazio, scrive Gigi Garanzini su La Stampa. La Juve non la porta a casa, anzi, porta con sé un paio di problemi. Il più importante è che non dovrà contendere lo scudetto solo all’Inter ma anche ai biancocelesti. “Per rivincere il campionato non basterà giocarselo con l’Inter. Perché se una squadra ormai molto vicina in classifica ti rifila un doppio 3-1 nel giro di due settimane, significa con buona approssimazione che i conti li dovrai fare anche con lei”. Ci sono poi altri problemi accessori, che non sono da trascurare. “Il principale è un eccesso di nervosismo sparso qua e là, tra campo e panchina” ma anche che “Male gli esterni, dai cui errori nascono il primo gol laziale (De Sciglio) e il secondo (Alex Sandro). Male Pjanic, pedina chiave del meccanismo sarriano, né ispirato, né brillante, né tantomeno continuo. ...

