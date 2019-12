Finge l’orgasmo | ma lei se ne accorge | ecco cosa è successo

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Anche gli uomini fingono l’orgasmo, lo sapete? Vi starete chiedendo come, non sembra possibile e invece… “Ho finto almeno una volta l’orgasmo” Alcune ricerche statunitensi hanno portato alla luce dei dati inaspettati – sicuramente dalle donne – che riguardano il raggiungimento dell’orgasmo da parte dell’uomo. Ben il 31 % degli uomini intervistati infatti ha pronunciato queste parole: “Ho finto l’orgasmo almeno una volta nella mia vita.” A quanto pare quindi non solo le donne sono delle bravi attrici sotto le lenzuola, ma anche molti loro partner: gli uomini non si trattengono e si danno molto spesso da fare con finti gemiti di vario genere. Ovviamente nessuno ha mai messo in dubbio che non sia il raggiungimento dell’orgasmo a determinare la soddisfazione sessuale, ma senza dubbio non occorre ...

