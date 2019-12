Emma Marrone senza trucco | la FOTO no make-up per i fan

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Un personaggio comenon poteva certo sottovalutare l’importanza mediatica di una pratica come il no-up; la tendenza, nata in America e presto diffusasi tra le star di mezzo mondo di presentarsi al pubblico al naturale,e filtri volti a modificarne l’apparenza. Una maniera importante per abbattere le barriere con i fan, e suggerire un’immagine femminile in linea con la realtà, lontana dagli standard imposti dal mondo dello spettacolo. Un hashtag lanciato dapprime dalle star di Hollywood, e presto ripreso anche in Europa. La cantante italiana, da sempre vicinissima ai movimenti e alle cause d’emancipazione, si è dunque presentata ai propri follower completamente struccata; un selfie di grandissimo successo, accompagnato dalle eloquenti parole “né inganno”. Una mossa, quella di, evidentemente ...

Leggi la notizia su velvetgossip

Radio105 : 'Adesso è davvero Natale' @MarroneEmma ?? #Emma #EmmaMarrone #Natale #famiglia #19dicembre #Radio105 - zazoomblog : Emma Marrone consiglia il regalo di Natale – VIDEO - #Marrone #consiglia #regalo #Natale - TinGirl91 : @avreahora Alessandra Amoroso Emma Marrone Giusy Ferreri -