Celli | proposte opposizione per correggere criticità

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Roma – “Quarantatre ordini del giorno e quattro emendamenti presentati in Aula dalla Lista Civica RTR al bilancio del Campidoglio, e circa dieci quelli approvati, perle storture di una manovra senza visione, che penalizza pesantemente i territori. Diversi riguardano il Patrimonio, altri l’Urbanistica, il decoro, la viabilita’, la Scuola e i trasporti, il sociale e la sicurezza. Grande soddisfazione per i fondi in bilancio per completare le opere pubbliche dei Piani di zona.” “Grande dispiacere invece per i tagli al Sociale, la nota peggiore di questa manovra. Al centro delle richieste di Roma Torna Roma anche quella di evitare ulteriori ritardi nell’invio dei bollettini di affitto delle case popolari, di concludere il processo di alienazione degli immobili, di.procedere con la pubblicazione on line dei dati relativi al patrimonio ...

