Maltempo Napoli | alberi crollati | il Comune invita alla prudenza

(Di domenica 22 dicembre 2019) A causa delle fortissime raffiche di vento che si registrano asin dalle prime ore del mattino, con il drammatico evento della morte di un uomo ad Agnano, è segnalato il crollo di diversipubblici e privati (via Volpicella, via Crispi, viale Traiano, via Tevere, via Po, via Lattanzio, via Giustiniano, piazza Aprea, via Manzoni, Via Pomilio, via Miano, via Toscanella, via Santa Maria della Libera), di cartelloni pubblicitari e di altre strutture verticali. Ildipertanto “massimae a limitare gli spostamenti a quanto strettamente necessario, visto che le previsioni meteorologiche contenute nel bollettino della protezione civile regionale valido finomezzanotte di oggi confermano la presenza di forti venti“.L'articolo, ilMeteo Web.

