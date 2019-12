Maltempo a Napoli | piovono alberi in tangenziale | coinvolta un’auto

Leggi la notizia su anteprima24

(Di domenica 22 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutocaduti, strade allagate e disagi in ogni quartiere.in ginocchio a causa delche da giorni sta interessando la città è che andrà avanti almeno fino alla mezzanotte di domenica. Criticità nella notte tra sabato e domenica anche indove in più punti sono caduti: allo svincolo Fuorigrotta, dopo il casello Telepass del Vomero, all’altezza di Cuma, direzione Pozzuoli, km 4 est – Agnano. Solo a Fuorigrotta è chiuso lo svincolo in entrata per consentire ai tagliatori di una ditta privata di liberare la strada. I centralini dei vigili del fuoco sono in tilt per i numerosi interventi e i pompieri non sono potuti giungere in. Tragedia affiorata al km 4 est dove il crollo di un albero ha coinvoltoal cui interno c’era un uomo. Per fortuna nessun danno riportato ma solo tanta ...

