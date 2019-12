Red | disperso nelle montagne dell’Abetone | “Aiutateci a ritrovarlo”

Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 21 dicembre 2019) Le volontarie dell’Associazione Diversamente Cuccioli hanno lanciato un appello per ritrovare Red, il canesulledell’Abetone. L’inverno è freddo e il povero cucciolo potrebbe soffrire soprattutto durante la notte. Sono trascorsi ormai 15 giorni dalla sua scomparsa, ma le volontarie non perdono mai la speranza: “Aiutateci a ritrovarlo”. Insieme alla richiesta di aiuto è stata diffusa anche una descrizione dell’animale. Chiunque lo vedesse è invitato a contattate l’Associazione. Red, canesull’Abetone Red è un cucciolo di cane di circa un anno: è molto simile a un labrador bianco, di taglia grande ed è stato salvato dalla strada in Sicilia. Sette mesi fa è arrivato in Toscana, a Pistoia dopo essere stato preso in cura dalle volontarie dell’Associazione Diversamente Cuccioli. Affettuoso e amorevole, Red si ...

