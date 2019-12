Raffaella Fico offesa ​per un selfie | Sembri una carpa

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 21 dicembre 2019) Novella Toloni L'ex compagna di Mario Balotelli è stata criticata sui social per unche mette in mostra le sue labbra carnose, per alcuni frutto di ritocchini e troppo "esagerate"sta vivendo un momento di ritrovata serenità soprattutto con l'ex compagno, Mario Balotelli, padre della sua bambina Pia. Lei stessa, in un'intervista a Storie Italiane, ha confessato di aver raggiunto un equilibrio stabile con il suo ex e che entrambi vivono "un rapporto stupendo come due genitori che si rispettano". Nessun ritorno di fiamma, come in molti avevano sperato, dopo ildi coppia pubblicato pochi giorni fa. Lei al momento sembra più proiettata a crescere la figlia che non a trovare un nuovo amore e delizia sempre più spesso i suoi ammiratori con foto e video sensuali. L'ultimo post, però, ha suscitato qualche polemica. Nelle scorse oreha ...

BertoBarto26 : Io sinceramente ho pensato solo a Raffaella Fico - zazoomnews : Raffaella Fico chi è: età peso altezza carriera e vita privata - #Raffaella #altezza #carriera #privata -