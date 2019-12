PlayStation 5 | un leak potrebbe aver svelato un nuovo titolo per la console next-gen

Leggi la notizia su eurogamer

(Di sabato 21 dicembre 2019)5 è ancora un'incognita sotto molti aspetti. L'unica cosa che sappiamo, a parte il nome, è l'identità di un solo: Godfall, un looter-slasher in via di sviluppo, anch'esso avvolto nel mistero.Nonostante la segretezza di specifiche tecniche e line-up, il noto insider Daniel Ahmadscoperto il nome di un videogame che dovrebbe approdare sulla-gen Sony in futuro. Si tratterebbe di Knives Out, ilBattle Royale free-to-play di Tencent, disponibile al momento su dispositivi mobile.Per chi non lo sapesse, Knives Out è considerato per molti aspetti un clone/rivale di PlayerUnknown's Battlegrounds, a causa di numerose similitudini fra i due titoli. L'attrito era tale che, ad un certo punto, gli sviluppatori di PUBG fecero partire una causa legale contro i concorrenti, in seguito risolta pacificamente (ma solo dopo mesi di scontri mediatici).Leggi ...

