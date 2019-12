Maltempo | 2 morti in Spagna e un disperso in Francia

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 21 dicembre 2019) Dueine unina causa del. In, colpita dalla tempesta Elsa, una 32enne sudcoreana è morta dopo essere stata colpita da alcune macerie cadute da un edificio a Madrid a causa dei forti venti e un surfista 60enne olandese è annegato nel sudovest, nella provincia di Huelva. Ininvece, in allerta per l’imminente arrivo della tempesta Fabien, un uomo risultaal largo delle coste sudorientali dopo essere caduto venerdì da una barca a vela. La persona che era con lui è stata salvata., la Tempesta Elsa si abbatte sullaprima di colpire l’Italia: venti a 207km/h sui Pirenei Atlantici, migliaia di famiglie senza energia elettrica FOTO, la Tempesta Elsa flagella la Penisola Iberica prima di abbattersi sull’Italia: devastanti inondazioni e venti a 160km/h, 3e gravi danni FOTO e ...

