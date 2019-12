Lutto nel mondo del calcio | si è spento un ex nazionale inglese | segnò in una finale dei

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 21 dicembre 2019) Martin Peters, uno dei calciatori che ha fatto la storia del football, è morto. Ad annunciarlo la sua famiglia. Peters è deceduto a 76 anni “dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro la malattia”, ha spiegato il West Ham, club con il quale è primatista di presenze nelle coppe europee. Ingaggiato a soli 15 anni dal West Ham, giocò per 11 anni con gli Hammers, prima di passare al Tottenham nel 1970 per 200mila sterline, una cifra enorme per l’epoca. E’ rimasto nel cuore dei tifosi inglesi per il gol nelladei Mondiali del 1966, che l’Inghilterra vinse battendo la Germania Ovest. Peters è il quinto membro di quella storicaa morire, dopo Alan Ball, Ray Wilson, Gordon Banks e Bobby Moore. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App diWeb sull’App Store per ...

__lostinmysoul : @LiReMa4 Io sono in lutto per i Belgi. Nonostante la stagione nel complesso sia un casino, loro due sono splendidi… - Notiziedi_it : Lutto nel calcio dilettantistico campano: muore l’addetto stampa del Portici - NapoliToday : #Cronaca Lutto nel calcio dilettantistico campano: muore l'addetto stampa del Portici -