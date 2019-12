Addio Veronica | una vita spezzata a 30 anni Un paese in lutto | “Sorridi sempre”

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 21 dicembre 2019) La comunità di Marcianise, comune italiano di circa 40mila abitanti della provincia di Caserta, in Campania è inper la morte di una giovane concittadina.Applauso, 30, è morta per una malattia al fegato contro la quale combatteva da tempo. La donna abitava nel rione Loriano, a Marcianise. La notizia dell’improvvisa scomparsa si è presto diffusa in città, gettando nello sconforto chiunque conosceva, giovane benvoluta da tutti. La ragazza col sorriso, così la chiamavano, si è spenta nella giornata di ieri, venerdì 20 dicembre 2019, ad appena 30. La giovane era affetta da un problema di salute ma non aveva perso la voglia di vivere e lottare. Inil rione Loriano, dove la trentenne abitava insieme alla famiglia, ma anche tutta la città, non solo chi la conosceva.La notizia della morte diha fatto il giro ...

