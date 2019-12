Siria | raid aerei russi e governativi a Idlib | 70mila sfollati in fuga

Leggi la notizia su tpi

(Di venerdì 20 dicembre 2019)gliinSonoi civilini che hanno dovuto abbandonare le loro case a sud-est di, in, a causa degli intensini. Gli, in maggioranza donne, anziani e bambini, hanno lasciato la zona di Maarrat an Numan, e sono ora ammassati al freddo ed esposti alle intemperie. A riferirlo sono i mediani in contatto con l’Ufficio Onu per il coordinamento umanitario (Ocha). Nella giornata di ieri, 19 dicembre, altri 12 civili sono stati uccisi nella stessa zona in attacchiattribuiti all’aviazionena e russa, secondo quanto riportato dall’Osservatoriono per i diritti umani. Le vittime si aggiungono ai 24 civili rimasti uccisi nei giorni scorsi nei distretti di Maarrat Numan e in quello di Jisr Shughur. La regione di, nel nord-ovest della, è da ...

