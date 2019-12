Pop Bari | decine indagini per truffe Dirigenti non informavano clientela su rischi

Leggi la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Pescara -di nuovi fascicoli d'inchiesta con l'ipotesi di truffa aggravata sono stati aperti dalla Procura disulla base di altrettante denunce che quasi quotidianamente vengono depositate negli uffici giudiziari dai risparmiatori della Banca Popolare di. A quanto si apprende, ogni querela sta dando vita ad un'autonoma indagine ma tutte ipotizzano, al momento a carico di persone da identificare, lo stesso reato. Lesi configurerebbero perché idell'istituto di credito non avrebbero sufficientemente informato i clienti deiconnessi all'acquisto dei titoli, manipolando in molti casi i questionari di profilatura deistessi, con l'obiettivo di collocare strumenti finanziari evidentemente inadeguati alle caratteristiche personali. Questo tipo di comportamento aziendale ha trovato conferma anche in tre recenti ...

