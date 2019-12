Nuoto | Simone Sabbioni lascia Verona e Matteo Giunta e torna ad allenarsi con Luca

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 20 dicembre 2019) “Saudade romagnola?“. La domanda non è posta a caso e il riferimento è a. Il nuotatore azzurro, classe ’96, dopo due anni trascorsi presso il Centro Federale die allenato dal tecnico(il coach di Federica Pellegrini, per intenderci), ha deciso di fare ritorno a casa. Il dorsista romagnolo, come rivelato dal portale swimbiz.it, ha scelto di riassaporare vecchie sensazioni con chi lo ha lanciato nel mondo dei grandi, ovveroCorsetti, oggi allenatore a San Marino. Non si esclude, in prospettiva, anche un’esperienza all’estero, ma per il momentovuole prepararsi agli Assoluti primaverili (17-21 marzo) qualificanti per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 con chi lo conosce meglio di chiunque altro, desideroso di nonre nulla al caso e di essere pronto a centrare questo ...

