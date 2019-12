Napoli: fugge con lo scooter per evitare i controlli e investe una donna a via Monteoliveto (Di venerdì 20 dicembre 2019) Cronaca di Napoli: Percorre in scooter via Monteoliveto e fugge per evitare i carabinieri nella folle inversione di marcia investe una donna. Identificato il 32enne. L’8 ottobre due fidanzati stavano percorrendo in scooter via Monteoliveto. Quando hanno notato un posto di controllo dei carabinieri nei pressi della fontana in piazza Monteoliveto il conducente ha effettuato … L'articolo Napoli: fugge con lo scooter per evitare i controlli e investe una donna a via Monteoliveto proviene da 2A News. Scritto da Redazione

Leggi la notizia su 2anews

