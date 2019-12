Milano | bimbo precipitato a scuola | indagate due maestre e una bidella

Leggi la notizia su open.online

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Due insegnanti, una di ruolo e l’altra di sostegno, e la, sonodalla Procura diper omicidio colposo per omessa vigilanza in relazione alla morte deldi quasi 6 anni che lo scorso 18 ottobre ènella tromba delle scale dellaPirelli, nel capoluogo lombardo. Il piccolo, che salì su una sedia e fece un volo di 10 metri, morì il 22 ottobre in ospedale. Il piccolo di sei anni – alto 1,10 metri –nellaPirelli dilo scorso ottobre non avrebbe potuto scavalcare il parapetto della scala, se non fosse salito su una sedia che doveva stare in un gabbiotto e che è invece stata lasciata incustodita. È il risultato di un esperimento giudiziario, realizzato in queste settimane nell’indagine per omicidio colposo del pm Letizia Mocciaro. Le due(l’insegnante di sostegno di 47 anni e ...

