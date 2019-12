LIVE Sci alpino | SuperG Val Gardena 2019 in DIRETTA | Kriechmayr vince nella nebbia

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 20 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.25 La prossima decisione sarà alle ore 15.30 15.20 La gara è nuovamente sospesa dopo il pettorale 48 15.05 Ladeligante della Valsi conclude qui. A questo punto vi terremo informati con gli azzurri rimanenti e per eventuali inserimenti ai piani alti della classifica. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata. 15.04 LA CLASSIFICA DELntAUT 1:13.84 2 Kjetil Jansrud NOR +0.05 3 Thomas Dressen GER +0.22 4 Mauro Caviezel SVI +0.35 5 Dominik Paris ITA +0.36 6 Hannes Reichelt AUT +0.38 7 Johan Clarey FRA +0.54 7 Aleksander Kilde +0.54 9 Beat Feuz SVI +0.55 10Adrien Theaux FRA +0.58 15.02 Matteo Marsaglia chiude una prova opaca in 27esima posizione a 1.50 15.00 Peter Fill inizia la sua prova con buona spinta, ma sbaglia dopo pochissime porte ed è subito fuori. Ora ...

