Libia, Al Sarraj torna a chiedere aiuto ai suoi alleati (Di venerdì 20 dicembre 2019) Nuova mossa da parte del governo di Fayez Al Sarraj, il quale dopo aver dato il via libera nella giornata di giovedì all’applicazione del memorandum con la Turchia e, in particolar modo, alla parte riguardante la richiesta di aiuti militari ad Ankara, nelle ultime ore ha inviato una lettera a cinque governi considerati alleati. Tra questi c’è ovviamente la Turchia, con Erdogan che oramai è sempre più protagonista nel paese nordafricano. Ma c’è anche l’Italia, assieme a Gran Bretagna, Stati Uniti ed Algeria. Secondo Tripoli, i cinque paesi sono quelli più vicini alla causa del governo di Al Sarraj, a loro è stato dunque chiesto un supporto maggiore contro Khalifa Haftar. Il perché della richiesta di aiuto L’esecutivo stanziato nella parte occidentale della Libia, è tornato quindi a premere su interventi volti ad aiutare sul campo le forze rimaste vicine ad ...

Leggi la notizia su it.insideover

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Libia Sarraj