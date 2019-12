Il salvataggio di Unicorn (Di venerdì 20 dicembre 2019) I volontari di Sidewalk Specials, diverso tempo fa, hanno ricevuto una segnalazione su una cagnolina, chiamata Unicorn, che era trascurata ed invisibile, per quello che doveva essere il suo amico umano. Non la considerava e proprio per questo, non le dava mai né da mangiare e né da bere. I ragazzi sapevano che dovevano fare qualcosa molto in fretta per aiutarla ed infatti, si sono messi subito in macchina e sono andati a cercarla. Una volta arrivati nell’abitazione, hanno trovato la cucciola, nascosta sotto la casa, che aveva il terrore di uscire. Era magra e disidratata. Aveva bisogno di cure molto in fretta. I volontari sono andati subito a parlare con il suo amico umano, che gli ha detto che dovevano mettere fine alla sua vita, poiché lui era stufo di quella cagnolina. I ragazzi, senza rifletterci, l’hanno presa e portata via. Non volevano farle del male, ma volevano ...

Leggi la notizia su bigodino

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : salvataggio Unicorn