Di Maio | “Salvini ora fa la vittima”

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Caso Gregoretti, Diattacca Salvini: “Ora fa la vittima. Lo vedo un po’ impaurito”. La Meloni: “Voteremo contro l’autorizzazione a procedere”. ROMA – Caso Gregoretti, Diattacca Salvini. Da Brindisi il leader del M5s risponde al numero uno della Lega che ha definito l’attuale ministro dell’Interno “un piccolo uomo“. “Ora fa la vittima – ha replicato l’ex alleato del Carroccio – lo vedo un po’ impaurito“. Il pentastellato ha ribadito la differenza tra la questione della Diciotti e della nave della Guardia Costiera. “Io ho sempre detto che bisogna portare rispetto ai nostri militari – ha ribadito Di– con la Diciotti abbiamo deciso di avere il pugno duro per avere rispetto in Ue. Con la Gregoretti, invece, non c’era bisogno di chiudere i ...

