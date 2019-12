Alessandro Borghese | Ho un figlio che non ho mai visto

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Gianni Nencini Intervistato da Repubblica, lo chefha confessato di aver scoperto da poco di avere unnato nel 2006: "Non l'ho maima mi occupo di lui dal punto di vista legale" In una lunga intervista sul quotidiano la Repubblica, lo chefha confessato di aver recentemente scoperto di avere unnato nel 2006: "Non l'ho maima mi occupo di lui dal punto di vista legale". Al quotidiano diretto da Carlo Verdelli, l'amato conduttore di 4 Ristoranti ha rivelato molti aspetti privati della sua vita personale e sentimentale. Il racconto prende il via dal primo incontro con quella che poi sarebbe diventata sua moglie, Wilma Olivero. I due si sono incontrati per una circostanza fortuita ed è stato amore a prima vista: "Quando ho conosciuto Wilma avevo 32 anni. Lei lavorava in un’azienda che cercava un giovane chef per ...

