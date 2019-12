Ti mangio il cuore e mi faccio attaccare | la minaccia del pusher al cliente

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Sofia Dinolfo Gli aveva ceduto della cocaina facendosi promettere il pagamento in un secondo momento, ma ilne ha ingerita troppa, si è sentito male e ha addebbitato la colpa alla qualità della sostanza rifiutandosi di pagarla "Tiile mi(arrestare, ndr)". Sono queste alcune delle parole utilizzate da unperre e ottenere il pagamento della droga venduta alabituale che non voleva più pagare. Lo spacciatore è stato denunciato ed arrestato in flagranza dai carabinieri per il reato di estorsione. Andiamo con ordine per ricostruire la vicenda. Il fatto è accaduto a Caltagirone, in provincia di Catania, dove un 40enne del posto era stato contattato da un suo abitualeche, attraverso un’applicazione di messaggistica cellulare, chiedeva un incontro alle nove di sera per acquistare una dose di cocaina. Come da ...

