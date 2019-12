Leggi la notizia su newsmondo

(Di venerdì 20 dicembre 2019) E’ statolodi. L’opera, scomparsa nei primi anni 2000, era nella casa di un architetto. Indagini in corso. ROMA – E’ statolodi. Nelle prime ore di giovedì 19 dicembre 2019 i carabinieri del Reparto operativo tutela patrimonio culturale sono entrati in possesso di questa opera dopo il controllo in una casa di un architetto. Aperta un’indagine per cercare di ricostruire meglio la vicenda. Non è chiaro come la scultura bronzea sia finita nell’appartamento del professionista. Inchiesta in corso e nelle prossime ore ci potrebbero essere delle importanti novità. Lodiscomparso nei primi anni 2000 La ricerca dellodiera iniziata nei primi anni 2000. L’opera, inizialmente custodita nel Museo Capitolino, è scomparsa dal Museo nazionale del Risorgimento ...

Agenzia_Ansa : Ritrovato nella casa di un architetto lo 'scudo di Garibaldi' #scudodiGaribaldi Gli fu donato dal popolo siciliano… - SkyTG24 : Ritrovato 'scudo di Garibaldi' sparito nel 2000: era in casa di un architetto romano. FOTO - HuffPostItalia : Ritrovato lo scudo di Garibaldi, sparito nel 2000: era a casa di un architetto -