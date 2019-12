‘Ndrangheta | il sindaco di Napoli de Magistris | “Da pm indagai su Pittelli e Adamo

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Anche ildi, Luigi de, commenta l’operazione di carabinieri che ha portato all’arresto di 334 persone tra ‘ndranghetisti, politici, colletti bianchi, appartenenti alle forze dell’ordine. Ma non si tratta delle solite dichiarazioni per congratularsi con magistrati e forze dell’ordine. Il primo cittadino ricorda che da pm un’indagine gli fu sottratta perché aveva inviato un avviso di garanzia a Giancarlo, avvocato ed ex senatore, oggi arrestato considerato dagli inquirenti uomo-cerniera con i clan. “Negli arresti di oggi in Calabria leggo di fatti e persone che furono anche oggetto di alcune delicatissime inchieste di cui ero titolare quale pm presso la Procura di Catanzaro, negli stessi uffici oggi diretti dal Procuratore Gratteri – scrive su Facebook de– Il mio Procuratore della Repubblica ...

