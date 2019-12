Lipsia | Schick è sbocciato e la Roma spera nel riscatto | le cifre in ballo

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 19 dicembre 2019), Patrikin Bundesliga. Lalo osserva e puòre nel: inulteriori 29 milioni di euro Nelle ultime quattro partite di Bundesliga colPatrikha realizzato tre gol ed è stato abile anche a procurarsi un rigore. Il campionato tedesco ha quindi visto la crescita del giocatore ceco, in prestito dalla. Proprio i giallorossi guardano con attenzione le sue prestazioni eno nel. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, dopo i 4 milioni versati per il prestito, i tedeschi per acquistarlo totalmente garantirebbero ai capitolini ulteriori 29 milioni. Leggi su Calcionews24.com

Cucciolina96251 : RT @PinoVaccaro77: #Schick ancora in gol in Bundes. O su Roma volteggiava una nube tossica che ne ha infestato il talento e noi non ci abbi… - Orli1983 : Ma Schick al Lipsia sta segnando? - JantasOO : @DFDYR98 @JioH501 la cosa migliore per lui sarebbe andare al Lipsia ma a quel punto Schick non verrebbe riscattato… -