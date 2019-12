Just Eat | da Milano a Napoli | 750 piatti sospesi acquistati dai clienti per aiutare le

Leggi la notizia su ildenaro

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Un grande successo, che cresce con gli anni e conferma l’importanza e la credibilità del primo progetto di food delivery solidale ideato daEat in collaborazione con 50 ristoranti partner e le Caritas di, Torino, Roma e quest’anno, anche. In sole 2 settimane dal lancio dell’iniziativa, sono stati oltre 300 idagli utenti tramite l’app per ordinare cibo a domicilio, segno di una generosità in favore di quanti affrontano situazioni di difficoltà. Un aiuto in cuiEat crede e per il quale si è impegnata in prima linea, raddoppiando gli ordinidi riso, pasta, pollo, hamburger, panini e tante altre specialità disponibili sulla piattaforma e richiesti a domicilio, per arrivare a consegnare 750 pastia domicilio. Il totale deiraccolti viene consegnato nelle giornate del 17, 18 e 19 dicembre, a ...

