CorSport | Sassuolo-Napoli | Fabian nel ruolo di regista

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Il 4-3-3 di Gattuso ha bisogno di un. Ilnon ne ha uno puro. Contro il Parma Gattuso ha adattato Allan, ma il brasiliano ha fatto troppa fatica e il mister adesso costretto a cambiare. Il Corriere dello Sport scrive che la sua scelta per ilricadrà suRuiz. “Domenica con iltoccherà a Ruiz recitare da centrale della linea a tre di mediana. Come nel secondo tempo con il Parma: l’andaluso a dirigere le operazioni e il collega, invece, nella posizione prediletta, di mezzala destra. Con Zielisnki a completare il trio a sinistra”. Toccherà dunque allo spagnolo dettare i tempi di gioco, domenica. “Tecnicamente non c’è discussione, l’andaluso ha stoffa e qualità da vendere, ma ovviamente il passo e i tempi sono da rivedere. Del resto non è quella la sua casa, non è il suo habitat, e non è casuale anche la ricerca di unsul mercato”. L'articolo ...

