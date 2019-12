Alima, insultata dopo la morte della figlia: “Non sono una scimmia, sono una mamma” (Di giovedì 19 dicembre 2019) Nei giorni scorsi era trapelata la triste notizia della morte di una bambina di 5 mesi, resa ancora più tragica da quanto accaduto attorno alla vicenda. Al pronto soccorso, qualcuno ha rivolto insulti razzisti alla madre che si stava disperando per la morte della sua bambina. L’ondata di indignazione ha scosso l’opinione pubblica e sulla questione è intervenuta anche la diretta interessata. Il caso dell’ospedale di Sondrio Perdere una figlia e scoprire che nel frattempo a poca distanza qualcuno rivolge insulti razzisti e dice cose come “tanto ne sfornano un altro“. Alima, giovane nigeriana, ha dovuto fare i conti con questo quando nello scorso weekend, all’ospedale di Sondrio ha perso la bimba di 5 mesi, per una caso di sospetta morte in culla. A seguito delle sue urla disperate, numerose testimonianze hanno riportato che nella sala d’attesa alcune persone l’hanno chiamata ...

