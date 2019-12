Xbox Series X | tutto quello che sappiamo sulla next-gen di Microsoft - articolo

Leggi la notizia su eurogamer

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) "I The Game Awards sono un palcoscenico dove celebriamo il meglio delle capacità creative del nostro settore ed è fondamentalmente il motivo per cui abbiamo creato questa console". È con queste parole che il patron Phil Spencer ha spiegato la curiosa finestra di annuncio ai TGA per presentare al mondoX, la-gen dipronta ad esordire sul mercato in occasione delle vacanze natalizie del 2020.Poi ha continuato: "Ripenso all'E3 2019, adoro quell'evento. L'energia dei fan, Keanu, tutte queste cose sono state fantastiche. Ripenso a Londra con l'X019. Sento che siamo in una buona posizione in questo momento. Mi sento forte pensando a dove si trova la piattaforma mentre entriamo nel 2020 e il portfolio di giochi in arrivo è davvero sorprendente. Sono davvero entusiasta per l'E3 2020. Sarà un grande successo per noi".Sono parole molto eloquenti, a dir poco fondamentali ...

