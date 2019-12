Playstation Now | I giochi di Gennaio 2020

Leggi la notizia su gamerbrain

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Sulle pagine delBlog, Sony ha svelato iin arrivo nel servizioNow, i quali saranno disponibili da. Iin arrivo nelNow aA partire daarriveranno sulla piattaforma 3 nuovi titoli, i quali si aggiungeranno a quelli attualmente disponibili e come ogni new entry ciò significherà l’uscita di scena di alcuni. Il primo gioco è Uncharted: l’Eredità Perduta, l’espansione stand-alone (non richiede il gioco base) di Uncharted 4, nel quale vestite i panni di Chle Frazer la cui missione è quella di ritrovare e recuperare la Zanna d’Oro di Ganesh. Il secondo gioco è Horizon Zero Dawn, il quale viene proposto in forma completa, dunque sia il gioco base che l’espansione The Frozen Wilds, nel quale vestite i panni di ...

