Misteriosa aggressione a Cislago | 60enne picchiato per strada

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Lo hanno aggredito per, nei pressi della stazione ferroviaria di, in pieno giorno. Si indaga su un’davvero inspiegabile, almeno per il momento, che vede suo malgrado protagonista unpreso di mira alle 10 di mattina in via Raffaello,periferica del paese. Per adesso si sa soltanto che alcune persone hanno avvicinato il malcapitato per malmenarlo, fuggendo via dopo averlo colpito con calci e pugni. Il poveretto si trovava sotto choc quando alcuni passanti lo hanno raggiunto per soccorrerlo e hanno chiamato il 118. Sul posto è accorsa un’ambulanza della Croce Rossa di Lomazzo, il cui equipaggio ha trovato ildolorante e coi segni delle percosse su varie parti del corpo: dopo avergli prestato le prime cure, è stato trasportato all’ospedale di Legnano. su Il Notiziario.

