Libia | Di Maio e quella corsa contro il tempo

Leggi la notizia su it.insideover

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Non ha aspettato di arrivare alla Farnesina, di aprire la sala stampa del ministero degli esteri o di altre sedi governative. Luigi Di, di ritorno dalla, ha voluto incontrare i giornalisti direttamente in aeroporto. La pista di Ciampino sotto i suoi piedi, l’aereo che lo ha appena riportato nella capitale ancora acceso alle sue spalle mentre parla dell’esito della sua visita, uno scenario forse non casuale e ben studiato per dare l’idea della delicatezza della missione che ha appena affrontato. Il palcoscenico è quello ideale: un ministro, che è anche un capo politico, che parla con il mezzo alle sue spalle ancora acceso, mentre i giornalisti aspettano di sapere le novità emerse dal paese nordafricano. Attese però vane: dallasono arrivate ben poche notizie di un certo interesse, la visita di Diè stata sì delicata ed importante ma, al...

fattoquotidiano : Di Maio vola in Libia e parla con al-Sarraj e Haftar: vuole arrivare a un rapido cessate il fuoco e proporre l’Ital… - fattoquotidiano : Libia, Di Maio dopo gli incontri con al-Sarraj e Haftar: “Proficui. Serve soluzione diplomatica. Italia torni a ess… - gilamalfa : Di Maio ritorna dalla Libia senza aver concluso un cazzo e lo dice Avvenire un giornale non certo di opposizione, t… -