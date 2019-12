Commisso | «Chiesa rimarrà con noi fino a giugno Sul ritorno di Kalinic…»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)ha parlato a tutto tondo della sua Fiorentina, tra campo e mercato ecco cosa ha detto il numero uno viola Ai microfoni di LadyRadio, il presidente Roccoha parlato degli interventi ai danni della Fiorentina: «Soffro come tutti quando le cose non vanno bene, faremo qualcosa a gennaio, ma non parlo di individui» FALLI – «I nostri giocatori si devono tutelare con rispetto della Fiorentina. Ci sono stati bruttissimi falli su nostri giocatori come Ribery, Pezzella, Dragowski,… Anche Castrovilli è stato il più “picchiato” dopo Tonali. Spero che qualcuno guardi queste cose e venga rispettata la Fiorentina».– «Lui e suo padre ci siamo incontrati. Enrico vuole il bene di suo figlio ed è una persona eccezionale. Credo che lui voglia fare bene. Sono quasi sicuro checon noie dopo si vedrà, deve prendere una ...

FiorentinaUno : COMMISSO, “La Fiorentina deve essere più cattiva e grintosa. Chiesa resta fino…” - infoitsport : Martorelli: “Commisso proverà a tenere Chiesa. A gennaio 3/4 acquisti” - infoitsport : Martorelli: “Commisso farà di tutto per trattenere Chiesa. Mi aspetto 3-4 giocatori importanti” -