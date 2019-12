Caos Lega Serie A | Figc nomina Giancarlo Abete commissario

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) "Una persona di grande equilibrio e di esperienza che gia' conosce il nostro mondo perfettamente e cosi' le dinamiche della". Gabriele Gravina definisce cosi', annunciando la suada parte del consiglio federale qualedelladi A dopo le dimissioni di Mario Cicala per "conflitto d'interesse che ha fatto venire meno il rapporto di fiducia" a causa del suo coinvolgimento nell'organigramma della Lazio. Per parte sua, l'ex magistrato, nella lettera di dimissioni ha sottolineato di essere "malamente stupito dalla sfacciataggine con cui e' stata strumentalizzata la mia disponibilita' di supplente al Consiglio di sorveglianza della Ss Lazio; disponibilita' che mai si e' concretata in un rapporto di collaborazione ne' tantomento ha comportato alcun compenso". Spettera' dunque all'ex presidente dellal'arduo compito di mettere ordine allache ...

