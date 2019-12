Tragedia nel campo da basket | è scomparso a 37 anni Alessio Allegri

Leggi la notizia su notizie

(Di martedì 17 dicembre 2019) Mondo delin lutto per la scomparsa del 37enne, uno dei giocatori più conosciuti nelle minors lombardi. È morto nel tardo pomeriggio di lunedì dopo il malore accusato indurante il primo tempo della partita di Serie C Silver tra Osl Garbagnate e La Torre di Torre Boldone.muore a 37Il giocatore, classe 1982, è morto lunedì dopo il malore accusato nel corso del primo tempo della partita di Serie C Silver tra Osl Garbagnate e La Torre di Torre Boldone, presso il palazzetto sportivo di Rho. Il match è stato sospeso sul risultato del 27 pari, quandosi è sentito improvvisamente male e ha alzato il braccio. A quel punto si è accasciato al suolo e immediatamente sono intervenuti i soccorsi. Trasporto in ospedale, nel corso delle ultime ore le condizioni sembravano migliorare. Purtroppo la situazione è peggiorata e il giovane ...

redazioneiene : “Papà perde il posto di lavoro. Non facciamo sapere niente”. Era questa l’unica preoccupazione dei Ciontoli mentre… - delfinolibero : Tragedia nel Vibonese, giovane donna muore a 30 anni: è lutto cittadino - Il Quotidiano del Sud - luserrapiglio : Naufragio al largo del Marocco, almeno 7 morti -