Raggi | la vignetta e le derive grilline

Leggi la notizia su ilfoglio

(Di martedì 17 dicembre 2019) Uno dei grandi beneficiari della nuova maggioranza rossogialla è Virginia, mentre una delle maggiori parti lese rischia di essere la città di Roma (che di danni ne sta subendo già tanti). Il riallineamento del M5s a sinistra sta portando a chiudere gli occhi sullo stato disastroso della città

Corriere : Brexit come l’Olocausto:polemica a Roma sulla vignetta di Marione - pietroraffa : Non inserirò in questo tweet la vignetta di #Marione su #Brexit. Quella porcheria è già stata vista a sufficienza.… - HuffPostItalia : Virginia Raggi revoca l'incarico a Marione dopo la vignetta su Auschwitz -