LIVE Brescia-Nanterre 10-10 | EuroCup basket 2019-2020 in DIRETTA | perfetta parità a metà

(Di martedì 17 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATre falli fino a questo momento commessi da, due per13-14 Gioco da tre punti completato per la Germani. 12-14 SCHIACCIATA a due mani di Abass che subisce anche fallo! 10-14 Chery mette entrambi i liberi, extra-possesso per. Moore sbaglia la tripla, sulla transizioneperde palla e nel tentativo di recuperare su Chery, Vitali commette antisportivo. 10-12 2/2 di Ndoye ai liberi, 5′ alla fine del primo periodo. 10-10 Cordinier, palleggio, arresto e tiro. 10-8 Ottima creazione di Cain, altro ottimo assist di Luca Vitali. 8-8 Coast to coast di Chery, pareggia. 8-6 Ndoye brucia Cain con un tiro dalla media distanza. 8-4 1/2 per Tyler Cain che sbaglia il primo libero Fallo di Ndoye su Cain, primo viaggio in lunetta per il numero 6. 7-4 Cordinier segna dopo il rimbalzo. 7-2 TRIPLA dall’angolo ...

